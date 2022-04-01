Beşiktaş, Trabzonspor maçına taraftarı önünde hazırlandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Beşiktaş, Trabzonspor maçına taraftarı önünde hazırlandı

AA - Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
 - Güncelleme:
Beşiktaş, Trabzonspor maçına taraftarı önünde hazırlandı

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor'la deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, bir günlük aranın ardından hazırlıklarını sürdürdü.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor'la deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, bir günlük aranın ardından hazırlıklarını sürdürdü.

Vodafone Park'ta yaklaşık 10 bin siyah-beyazlı taraftarın önünde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra 5 gruba ayrılarak geniş alanda pas, top kapma ve baskı idmanı yapan siyah-beyazlı ekip, son bölümde ise ceza sahası çevresinde orta-şut antrenmanı yaptı.

Taraftarların tezahüratlarıyla siyah-beyazlı oyunculara moral verdiği antrenmana milli takımlarından yeni dönen Atiba Hutchinson, Cyle Larin ve Michy Batshuayi katılmadı. Atiba ve Larin idmanı saha kenarında izledi.

Çalışmayı siyah-beyazlı kulübün başkanı Ahmet Nur Çebi ve Beşiktaşlı yöneticiler de takip ederken Başkan Çebi, idmanın sonunda teknik direktör Valerien Ismael ile kısa süre sohbet etti.

Siyah-beyazlı ekip hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.

Beşiktaş, Trabzonspor maçına taraftarı önünde hazırlandı

Beşiktaş, Trabzonspor maçına taraftarı önünde hazırlandı

Beşiktaş, Trabzonspor maçına taraftarı önünde hazırlandı

Beşiktaş, Trabzonspor maçına taraftarı önünde hazırlandı

AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor

Spor Toto Süper Lig, Vodafone Park, Trabzonspor, Beşiktaş, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title