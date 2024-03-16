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Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos İç Sahada Zorlanıyor

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Beşiktaş'ın teknik direktörü Fernando Santos, Süper Lig'de iç sahada oynadığı 6 maçta 3 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. Son 2 maçta yaşadığı yenilgilerle puan kaybetti.

Beşiktaş'ta göreve geldikten sonra Süper Lig'de iç sahada 6 maça çıkan Teknik Direktör Fernando Santos, 3 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşadı. Tüpraş Stadyumu'nda 9 puan kazanıp, 7 puan kaybeden Portekizli, yenilgileri de son 2 maçta yaşadı.

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Antalyaspor'a 2-1 kaybetti. Ligde ilk kez 3 maç üst üste mağlup olan siyah-beyazlılar, taraftarı önünde de arka arkaya 2 müsabakadan kayıpla ayrıldı.

Ligin 20. haftasındaki Fatih Karagümrük mücadelesiyle takımın başına geçen Teknik Direktör Fernando Santos da Tüpraş Stadyumu'nda 7 puan kayıp yaşadı. Fatih Karagümrük, Trabzonspor ve Konyaspor'u evinde yenen Santos idaresindeki Beşiktaş, Galatasaray ile Antalyaspor'a yenilirken, Adana Demirspor ile de berabere kaldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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