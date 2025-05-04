Beşiktaş Taraftarları Fenerbahçe Derbisinde Tribünlerde
Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş, Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak. Beşiktaş taraftarları, Kadıköy'e giderek takımlarını desteklemek için Ülker Stadyumu'na ulaştı.
Fenerbahçe derbisini tribünden takip edecek Beşiktaş taraftarları, Ülker Stadyumu'na geldi.
Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş, saat 19.00'da deplasmanda Fenerbahçe ile mücadele edecek. Siyah-beyazlı taraftarlar da takımlarını Kadıköy'de destekleyecek. Tüpraş Stadyumu'nda toplanan yaklaşık 2 bin 100 taraftar, bilet kontrolü ve üst aramasının ardından 30 otobüsle Kadıköy'e hareket etti. Beşiktaşlı taraftarlar, mücadelenin oynanacağı Ülker Stadyumu'na da ulaştı. Taraftarlar, üst kontrollerinin ardından tribüne alındı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor