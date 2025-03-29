Beşiktaş Taraftarları Derbiye Akın Etti
Beşiktaşlı taraftarlar, derbi maçında Galatasaray ile karşılaşacak takımlarını desteklemek için Beşiktaş Meydanı, Köyiçi ve çarşıda toplandılar. Stadyum önünde tezahüratlarla maç saatini beklemeye başladılar.
Beşiktaşlı taraftarlar, derbi maça yoğun ilgi gösterdi.
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş, sahasında Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlı taraftarlar, derbiye yoğun ilgi gösterdi. Karşılaşma öncesi Beşiktaş Meydanı, Köyiçi ve Beşiktaş çarşıda toplanan taraftarlar, tezahüratlar eşliğinde ağaçlı yoldan müsabakanın oynanacağı Tüpraş Stadyumu'na hareket ettiler.
Stadyum önünde de davul ve zurna eşliğinde marş söyleyen siyah-beyazlılar, maç saatini beklemeye başladı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor