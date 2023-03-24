Beşiktaş'ta sakatlanan Dele Alli, antrenmana çıkmadı

Beşiktaş'ın sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı İngiliz futbolcusu Dele Alli'den kötü haber geldi. Bugün yapılan antrenmana çıkmayan yıldız ismin adalesinde yırtık şüphesi bulunduğu bildirildi. Başarılı futbolcunun kesin durumu son kontrollerin ardından belli olacak.

Siyah-beyazlı ekipte, son antrenmana Londra'da tedavi gördüğü için katılamayan Dele Alli hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

ADALESİNDE YIRTIK TESPİT EDİLDİ

Siyah-beyazlıların, sezon başında İngiliz ekibi Everton'dan kiraladığı Dele Alli'den kötü haber geldi. Vole'de yer alan habere göre İngiliz futbolcunun adalesinde yırtık şüphesi bulunuyor. 26 yaşındaki deneyimli yıldız, bugün yapılan idmana da katılmadı. Başarılı futbolcunun Fenerbahçe derbisine yetişip yetişmeyeceği ise merak konusu.

DELE ALLI'NİN BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Bu sezon Beşiktaş formasıyla toplamda 17 mücadeleye çıkan 26 yaşındaki İngiliz futbolcu Dele Alli, bu müsabakalarda 3 gol kaydederken asist katkısı sağlayamadı.