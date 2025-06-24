Beşiktaş'tan Tolisso hamlesi

Gelecek sezon yarıştığı tüm kulvarlarda mutlak başarı hedefleyen Beşiktaş'ta rota transfere çevrildi.

HEDEFTEKİ İSİM TOLİSSO

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, taraftarların yıldız hasretine son vermek adına Lyon forması giyen yıldız isim Corentin Tolisso'ya yöneldi. Siyah-beyazlıların, 31 yaşındaki orta saha oyuncusu için zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapacağı öğrenildi.

TRABZONSPOR'LA DA ANILIYORDU

Tolisso'nun ismi Süper Lig'in bir başka takımı Trabzonspor'la da anılmış ancak Bordo-mavilileri bu transferi sonuçlandıramamıştı.

SEZON PERFORMANSI

6, 8 ve 10 numara bölgelerinde forma giyebilen Tolisso, geride bıraktığımız sezon 10 gol ve 9 asistlik performans sergiledi.