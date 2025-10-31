Haberler

Beşiktaş'tan savcılığa başvuru

Beşiktaş, hakemlerle ilgili ortaya çıkan bahis skandalının ardından savcılığa başvuruda bulundu. Yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 371 hakemin bahis hesabı bulunduğu ve 152'sinin aktif olarak bahis oynadığının tespit edildiğini açıklamasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmaya bugün müdahil olma başvurusunda bulunmuştur." denildi.

Süper Lig devi Beşiktaş, hakemlerle ilgili ortaya çıkan bahis skandalının ardından savcılığa bir başvuru yaptı.

BEŞİKTAŞ'TAN SAVCILIĞA BAŞVURU

Siyah-beyazlı kulüp, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmaya müdahil olma başvurusunda bulunulduğunu açıkladı.

Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:

"Kulübümüz, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun 371 hakemin bahis hesabı bulunduğu ve 152'sinin aktif olarak bahis oynadığının tespit edildiğini açıklamasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmaya bugün müdahil olma başvurusunda bulunmuştur.

Futbol A Takımımızın son beş sezonda oynadığı tüm maçların hakemler veya diğer şüpheliler vasıtasıyla hukuka aykırı olarak bahis konusu edilip edilmediği, kulübümüzün zararına veya hak kaybına sebep olan suça konu bir fiil bulunup bulunmadığı hususlarında soruşturmanın genişletilmesi talebiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ihbarda bulunulmuş ve kulübümüzün soruşturma kapsamında her türlü desteği vermeye hazır olduğu başsavcılık makamına bildirilmiştir."

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Yorumlar (1)

tamer topaloglu:

Bir bursasporlu olarak Beşiktaş ın yaptığını diğer kulüplerden de bekleriz…

