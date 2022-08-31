Beşiktaş'tan ayrılan Oğuzhan Özyakup, Antalyaspor ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayacak

Beşiktaş ile yollarını ayıran Oğuzhan Özyakup, Antalyaspor ile 1+1 yıllığına anlaşmaya vardı. 29 yaşındaki orta sahanın kısa süre içerisinde Antalya'ya giderek resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.