Beşiktaş'tan ayrılan Masuaku Premier Lig'e geri döndü

İngiltere Premier Lig'in yeni ekibi Sunderland, Beşiktaş'tan ayrılan Arthur Masuaku'yu kadrosuna kattı.

2 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI

Sunderland Kulübü, serbest oyuncu statüsündeki Demokratik Kongolu futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

PREMIER LİG'E GERİ DÖNDÜ

Masuaku, 2022'de Beşiktaş forması giymeye başlamadan önce Valenciennes, Olympiakos ve West Ham United'da görev yaptı. Geçen sezon sonu sözleşmesinin bitmesinin ardından Beşiktaş'tan ayrılan 31 yaşındaki sol bek, siyah-beyazlılarda 108 maça çıktı ve 3 gol kaydetti.

BEŞİKTAŞ'A VEDA ETTİ

Masuaku, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak Siyah-beyazlı taraftarlara veda etti. Demokratik Kongolu futbolcu yaptığı paylaşımda, ''Beşiktaş taraftarlarına, teşekkür etmek ve kulübe ile oyunculara gelecekte bol şans dilemek istiyorum. Ini?leri ve çıkışlarıyla harika bir yolculuktu, ancak en güzel anılar sonsuza kadar kalacak. Bu renkleri giymekten ve bu formayı savunmaktan her zaman gurur duydum.'' dedi.