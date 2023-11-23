Beşiktaş, Eric Bailly'nin sol uyluk arka adalesinde gerilme ve kanama tespit edildiğini açıkladı. Fildişi Sahilli stoper böylece, siyah-beyazlı kulüpte 3. sakatlığını yaşadı. Eski futbolcu Gökhan Zan'a, siyah-beyazlı kulüpte forma giydiği dönemde sık sakatlandığı için "Cam Adam" lakabı takılmıştı. Siyah-beyazlı taraftarlar, Bailly'e de aynı yakıştırmada bulundu.

Beşiktaş'ta yeni bir 'Cam Adam' var! Bailly yine sakatlandı

Manchester United ve Marsilya'da da uzun süreli sakatlıklar yaşayan Eric Bailly'nin kaderi Beşiktaş'ta da değişmedi. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada Fildişi Sahilli futbolcunun Eric Bailly'nin sol uyluk arka adalesinde gerilme ve kanama tespit edildiğini açıkladı.

TEDAVİSİNE BAŞLANDI

Kulüpten yapılan açıklamada, "Sol uyluk arka adalesinde ağrı hisseden futbolcumuz Eric Bailly'nin yapılan MR görüntülemesinde uyluk arka adalesinde (biseps femoris) gerilme ve kanama tespit edilmiştir. Eric Bailly'nin tedavi sürecine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." ifadeleri yer aldı.

SAKAT SAYISI 5'E YÜKSELDİ

Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal, Milot Rashica, Jean Onana ve Emrecan Uzunhan'a Bailly'nin de eklenmesiyle sakat futbolcu sayısı 5'e yükseldi.