Beşiktaş'ta yaprak dökümü! Sergen Yalçın 4 isme "Güle güle" dedi

Beşiktaş'ta yaprak dökümü! Sergen Yalçın 4 isme 'Güle güle' dedi
Güncelleme:
Sergen Yalçın, Beşiktaş'ta dört futbolcu için ayrılık raporu verdi: Svensson, Rashica, Rafa Silva ve Uduokhai. Svensson'la fesih ihtimali gündemde, diğer üç oyuncu için cazip teklifler bekleniyor. Kulüp, devre arasında kadroyu ciddi şekilde yenilemeyi planlıyor.

  • Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, Jonas Svensson, Milot Rashica, Rafa Silva ve Felix Uduokhai'nin kadrodan ayrılmasına karar verdi.
  • Jonas Svensson'un sözleşmesi teklif gelmezse karşılıklı feshedilecek.
  • Milot Rashica ve Felix Uduokhai cazip teklif gelirse satılacak, Rafa Silva ise bonservis teklifi gelirse transfer edilecek.

Beşiktaş'ta ara transfer dönemi yaklaşırken kadroda yaprak dökümü başlıyor. Teknik direktör Sergen Yalçın, dört futbolcu için ayrılık raporu verdi.

DÖRT OYUNCU GÖZDEN ÇIKARILDI

Yalçın'ın ayrılık listesinde Jonas Svensson, Milot Rashica, Rafa Silva ve Felix Uduokhai bulunuyor. Bu dört oyuncunun sezon içindeki performanslarının beklentilerin altında kalması, kararın alınmasında etkili oldu.

SVENSSON'DA FESİH SEÇENEĞİ

Beşiktaş yönetimi, Jonas Svensson için teklif gelmemesi halinde sözleşmeyi karşılıklı feshetmeyi planlıyor.

RASHICA VE UDUOKHAI İÇİN SATIŞ YOLU

Performansları tartışılan Milot Rashica ile Felix Uduokhai ise cazip bir teklif geldiği anda satılacak. Kulüp, bu iki oyuncudan ekonomik katkı almayı hedefliyor.

RAFA SILVA DOSYASI

Beşiktaş'ın büyük umutlarla kadrosuna kattığı Rafa Silva ile yaşanan kriz ayrılığı kaçınılmaz hâle getirdi. Siyah-beyazlılar, Portekizli futbolcuya iyi bir bonservis teklifi geldiği anda transferi onaylayacak.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

Sergen lig sonunu getirmeden gidersin yeni gelen de senin aldıklarını gönderir ne olacak bu Beşiktaş'ın hali:((

