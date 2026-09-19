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Beşiktaş'ta Trossard, Amed Sportif maçında travmatik kemik ödemiyle oynayamayacak

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Beşiktaş, Leandro Trossard'ın topuk kemiğinde travmatik kemik ödemi saptandığını bildirdi. Belçikalı kanat oyuncusu, yarın deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler'e karşı oynanacak Süper Lig maçında forma giyemeyecek; tedavisi sürüyor.

BEŞİKTAŞ, Leandro Trossard'ın topuk kemiğinde travmatik kemik ödemi tespit edildiğini açıkladı.

Süper Lig'in 6'ncı haftasında yarın deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler'e konuk olacak Beşiktaş'ta, tecrübeli kanat oyuncusu Leandro Trossard sakatlığı nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek. Marsilya mücadelesinde de formasından uzak kalan Belçikalı kanat oyuncusunun topuk kemiğinde travmatik kemik ödemi tespit edildi.

Beşiktaş'tan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Takımımızın önceki dönem gerçekleştirdiği müteakip müsabakalarda topuk bölgesine aldığı darbeler sonrasında Erzurumspor FK müsabakasının ardından topuk bölgesinde ağrıları oluşan futbolcumuz Leandro Trossard'ın sağlık ekibimizce gerçekleştirilen değerlendirmeler, MR ve tomografi görüntülemeleri ardından topuk kemiğinde (kalkaneus) travmatik kemik ödemi saptanmıştır. Leandro Trossard'ın tedavisine sağlık ekibimizce ivedilikle başlamış olup tedavi süreci devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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