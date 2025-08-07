Beşiktaş'ta St. Patrick's maçı öncesi hastalık

Beşiktaş'ta St. Patrick's maçı öncesi hastalık
Beşiktaş'ta Kosovalı futbolcu Milot Rashica, hastalığı nedeniyle St. Patrick's maçı kadrosunda yer almadı.

UEFA Konferans Ligi ön elemesinde İrlanda ekibi St. Patrick's ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta Kosovalı sağ kanat oyuncusu Milot Rashica, maç kadrosunda yer almadı. Rashica'nın, hastalığı nedeniyle maç kadrosunda yer almadığı açıklandı.

SOLSKJAER'DEN RASHICA AÇIKLAMASI

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, maç öncesi yaptığı açıklamada Rashica'nın son durumu ile ilgili bilgi vererek, "Rashica, hastalandı. Şu anda burada değil ve otelde ama çok fazla oyuncumuz var. İlk 11'deki oyuncuların iyi performans göstereceğini düşünüyorum." dedi.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
