Beşiktaş'ta Sergen Yalçın depremi

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın depremi
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Beşiktaş Yönetim Kurulu'nun çoğunluğu Sergen Yalçın'ın getirilmesini isterken Başkan Serdal Adalı, Ole Solskjaer ile yola devam kararı aldı.

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Shkathar Donetsk ile karşılaşan Beşiktaş, ilk maçta 4-2, rövanş maçında ise 2-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti.

TEKNİK DİREKTÖRE TEPKİ VAR

Avrupa yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek olan siyah-beyazlılarda eleştiri okları da doğal olarak teknik direktör Ole Solskjer'e çevrildi.

YÖNETİM KURULU SERGEN YALÇIN'I İSTEDİ

Takımın oynadığı oyundan rahatsız olan camiada ayrılık sesleri yükselirken Kartal Yiğit'ten sürpriz bir iddia geldi. Beşiktaş muhabiri Kartal Yiğit, yönetim kurulunda çoğunluğun Solskjaer ile yolların ayrılmasını ve Sergen Yalçın'ın takımın başına getirilmesini istediği dile getirildi. Öte yandan Başkan Serdal Adalı ise ayrılığın gündemde olmadığını ve Solskjaer ile devam edileceğini dile getirdi.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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