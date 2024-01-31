Beşiktaş'ta Salih Uçan'ın sakatlığı açıklandı

Beşiktaş'ta orta saha oyuncusu Salih Uçan'ın uyluk üst iç adalesinde (adduktor longus) gerilme ve kanama tespit edildiği açıklandı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın EMS Yapı Sivasspor'la oynadığı müsabaka sonrası sağ uyluk iç adalesinde ağrı hisseden oyuncumuz Salih Uçan'ın Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde, uyluk üst iç adalesinde (adduktor longus) gerilme ve kanama tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.