Beşiktaş'ta sakatlık şoku: Oyuna devam edemedi, üzüntüden kulübede de duramadı
Beşiktaş'ın Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Rizespor'a konuk olduğu maçta sakatlanan Tayyip Talha Sanuç, oyuna devam edemedi. 25 yaşındaki stoperin yerine 41. dakikada Emirhan Topçu girdi. Tayyip Talha, oyundan çıktıktan sonra büyük bir üzüntü yaşadı ve soyunma odasına gitti.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk oldu. Siyah-beyazlılar, ilk yarının son dakikalarında sakatlık şoku yaşadı.
TAYYİP TALHA OYUNA DEVAM EDEMEDİ
Beşiktaş'ta, karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Tayyip Talha Sanuç, sakatlandı ve 41. dakikada oyundan çıkmak zorunda kaldı. Siyah-beyazlılarda Tayyip Talha'nın yerine Emirhan Topçu oyuna dahil oldu.
ÇOK BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞADI
Tayyip Talha, oyundan çıktıktan sonra kulübede büyük üzüntü yaşadı. 25 yaşındaki futbolcu, daha sonra doğrudan soyunma odasına gitti.