Beşiktaş'ta sağlık kontrolleri ve atletik performans testleri devam ediyor

Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta sağlık kontrolleriyle atletik performans testleri devam ediyor.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre yeni sezon hazırlıklarına dün BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde başlayan siyah-beyazlılarda sporcuların ikinci grubu bu sabah sağlık ekibi tarafından; esneklik, kuvvet, performans ve dayanıklılık testinden geçirildi.

Siyah-beyazlılarda Gabriel Paulista, Emrecan Uzunhan, Bakhtiyor Zainutdinov, Jean Onana, Emir Yaşar, Alexander Chamberlain, Göktuğ Baytekin, Amir Hadziahmetovic, Mustafa Erhan Hekimoğlu, Onur Bulut, Gedson Fernandes, Valentin Rosier, Kerem Atakan Kesgin, Ajdin Hasic, Tayyip Talha Sanuç ve Emrecan Bulut, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti.

Detaylı kan tetkikleri yapılan oyuncular; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.