Beşiktaş'ta Rafa Silva depremi
Beşiktaş, Rafa Silva'nın her iki alt baldır adalesinde gecikmiş başlangıçlı kas ödemi tespit edildiğini açıkladı. Silva'nın, bu hafta deplasmanda oynanacak Kasımpaşa maçında riske edilmeyeceği belirtildi. Ancak tedavisinin olumlu seyretmesi durumunda Fenerbahçe derbisinde sahada olması bekleniyor.
- Beşiktaş futbolcusu Rafa Silva'nın her iki alt baldır adalesinde gecikmiş başlangıçlı kas ödemi (D.O.M.S.) tespit edildi.
- Rafa Silva, Beşiktaş'ın Tümosan Süper Lig'de Tümosan Konyaspor ile oynadığı maçın ardından sakatlık hissetti.
- Rafa Silva'nın tedavisine Beşiktaş sağlık ekibi tarafından başlandı ve takım antrenmanına katılmadı.
- Rafa Silva'nın Kasımpaşa maçında oynamayacağı, ancak Fenerbahçe derbisinde sahada olması bekleniyor.
Beşiktaş, Portekizli yıldız futbolcusu Rafa Silva'nın yaşadığı sakatlıkla ilgili resmi açıklama yayımladı. Siyah-beyazlı kulüp, deneyimli oyuncuda gecikmiş başlangıçlı kas ödemi (D.O.M.S.) tespit edildiğini duyurdu.
RESMİ AÇIKLAMA YAPILDI
Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig'de Tümosan Konyaspor'la oynadığı müsabakanın ardından her iki alt baldır adalesinde sertlik ve ağrı hisseden futbolcumuz Rafa Silva'nın, sağlık ekibimizce yapılan değerlendirmesinde gecikmiş başlangıçlı kas ödemi (D.O.M.S.) tespit edilmiştir. Takımımızın bugün gerçekleştirdiği antrenmanda yer almayan futbolcumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır" denildi.
DERBİYE YETİŞMESİ BEKLENİYOR
Portekizli yıldızın, bu hafta deplasmanda oynanacak Kasımpaşa maçında riske edilmeyeceği, ancak tedavisinin olumlu seyretmesi halinde Fenerbahçe derbisinde sahada olmasının beklendiği öğrenildi.