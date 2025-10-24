Beşiktaş'ta Rafa Silva depremi

Beşiktaş, Portekizli yıldız futbolcusu Rafa Silva'nın yaşadığı sakatlıkla ilgili resmi açıklama yayımladı. Siyah-beyazlı kulüp, deneyimli oyuncuda gecikmiş başlangıçlı kas ödemi (D.O.M.S.) tespit edildiğini duyurdu.

RESMİ AÇIKLAMA YAPILDI

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig'de Tümosan Konyaspor'la oynadığı müsabakanın ardından her iki alt baldır adalesinde sertlik ve ağrı hisseden futbolcumuz Rafa Silva'nın, sağlık ekibimizce yapılan değerlendirmesinde gecikmiş başlangıçlı kas ödemi (D.O.M.S.) tespit edilmiştir. Takımımızın bugün gerçekleştirdiği antrenmanda yer almayan futbolcumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır" denildi.

DERBİYE YETİŞMESİ BEKLENİYOR

Portekizli yıldızın, bu hafta deplasmanda oynanacak Kasımpaşa maçında riske edilmeyeceği, ancak tedavisinin olumlu seyretmesi halinde Fenerbahçe derbisinde sahada olmasının beklendiği öğrenildi.