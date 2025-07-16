Beşiktaş'ta Kyle Walker-Peters'in İstanbula Gelişi Ertelendi

Beşiktaş : "Prensip anlaşmasına vardığımız ve bugün saat 17.45'te İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde olması planlanan profesyonel futbolcu Kyle Walker-Peters'in İstanbul'a gelişi, ailevi nedenlerden dolayı ertelenmiştir." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor