Beşiktaş'ta Kyle Walker-Peters'in İstanbula Gelişi Ertelendi
Beşiktaş, prensip anlaşmasına vardığı Kyle Walker-Peters'in gün içerisinde İstanbul'a geleceğini duyurmuştu, ancak futbolcunun gelişi ailevi nedenlerle ertelendi.
Beşiktaş : "Prensip anlaşmasına vardığımız ve bugün saat 17.45'te İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde olması planlanan profesyonel futbolcu Kyle Walker-Peters'in İstanbul'a gelişi, ailevi nedenlerden dolayı ertelenmiştir." - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor