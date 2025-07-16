Beşiktaş'ta Kyle Walker-Peters'in İstanbula Gelişi Ertelendi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş, prensip anlaşmasına vardığı Kyle Walker-Peters'in gün içerisinde İstanbul'a geleceğini duyurmuştu, ancak futbolcunun gelişi ailevi nedenlerle ertelendi.

Beşiktaş : "Prensip anlaşmasına vardığımız ve bugün saat 17.45'te İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde olması planlanan profesyonel futbolcu Kyle Walker-Peters'in İstanbul'a gelişi, ailevi nedenlerden dolayı ertelenmiştir." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
İsrail'den Ahmed Şara'ya suikast çağrısı

Ahmed Şara'ya suikast çağrısı: Ortadan kaldırılmalı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Faladdin' uygulamasının sahibi Sertaç Taşdelen hakkında gözaltı kararı

'Falaaddin'e operasyon! Şirket sahibi hakkında gözaltı kararı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.