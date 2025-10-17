Haberler

Beşiktaş'ta Kaptanlık Değişikliği: Orkun Kökçü ve Wilfred Ndidi Yeni Kaptanlar

Beşiktaş, yeni kaptanları Orkun Kökçü ve Wilfred Ndidi olarak açıkladı. Kulüp, kaptanlık değişikliğini Başkan Serdal Adalı ve yönetim kurulu kararıyla gerçekleştirdi.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ve yönetim kurulunun kararıyla siyah-beyazlı takımın yeni kaptanları Orkun Kökçü ve Wilfred Ndidi oldu.

Siyah-beyazlı kulüpten kaptan değişikliğiyle ilgili yapılan açıklamada, "Başkanımız Serdal Adalı ile yönetim kurulumuzun kararıyla Futbol A Takımımızın kaptanlığı hususunda değişikliğe gidilmiştir. Teknik ekibimizin saha içinde daha etkili olabilecek pozisyonda oynayan futbolcularımızın kaptanlığa getirilmesi görüşüyle ve yönetim kurulumuzun kararıyla Futbol A Takımımızın birinci kaptanlığına Orkun Kökçü, ikinci kaptanlığına ise Wilfred Ndidi getirilmiştir. Necip Uysal ile Mert Günok'a kaptanlık dönemlerindeki emekleri için teşekkür eder, yeni kaptanlarımız Orkun Kökçü ile Wilfred Ndidi'ye kaptanlık görevlerinde başarılar dileriz" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Haberler.com
