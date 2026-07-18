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Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, Didem Karagenç'e emanet

Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, Didem Karagenç'e emanet
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Beşiktaş Kulübü, kadın futbol takımının teknik direktörlüğüne Didem Karagenç'in getirildiğini açıkladı. Sarp Yiğit ile yolların ayrılmasının ardından göreve başlayan Karagenç'e başarılar dilendi.

Beşiktaş Kulübü, kadın futbol takımının başına Didem Karagenç'in getirildiğini açıkladı.

Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'nda Sarp Yiğit ile yolların ayrılmasının ardından siyah-beyazlılar, Teknik Direktör Didem Karagenç ile anlaştı. Beşiktaş'tan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kadın Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğüne Didem Karagenç getirilmiştir. Didem Karagenç'e yeni görevinde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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