Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, Didem Karagenç'e emanet

Beşiktaş Kulübü, kadın futbol takımının başına Didem Karagenç'in getirildiğini açıkladı.

Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'nda Sarp Yiğit ile yolların ayrılmasının ardından siyah-beyazlılar, Teknik Direktör Didem Karagenç ile anlaştı. Beşiktaş'tan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kadın Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğüne Didem Karagenç getirilmiştir. Didem Karagenç'e yeni görevinde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı