Beşiktaş'ta Gedson Fernandes Spartak Moskova yolcusu
Beşiktaş Kulübü, Gedson Fernandes'in Spartak Moskova'ya transferi için görüşmelere başlandığını duyurdu. Beşiktaş, Gedson Fernandes'in Benfica'da kalan yüzde 50 bonservis hakkını 10 milyon euro karşılığında satın aldığını da duyurmuştu.
Beşiktaş'ın bonservisini Benfica'dan aldığı Portekizli oyuncu Gedson Fernandes'in Spartak Moskova'ya transferi için görüşmelere başlandı.
Beşiktaş, Portekizli futbolcu Gedson Fernandes'in Spartak Moskova'ya transferi için Rus kulübüyle görüşmelere başlandığını duyurdu.
KAP'A FERNANDES BİLDİRİMİ
Siyah-beyazlı kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan bildirimde "Futbol A Takımı oyuncularımızdan Gedson Carvalho Fernandes'in, Rusya'nın FC Spartak-Moscow JSC kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.
BEŞİKTAŞ KARNESİ
Beşiktaş'a 1 Temmuz 2022'de gelen 26 yaşındaki futbolcu, siyah-beyazlı formayla çıktığı 130 maçta 18 gol-16 asistlik bir performans sergiledi. Gedson Fernandes, Beşiktaş'ta Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonlukları yaşadı.
BONSERVİSİNİ DE ALMIŞTI
Beşiktaş, bugün 26 yaşındaki futbolcunun bonservisinin diğer yüzde 50'lik kısmının Portekiz ekibi Benfica'dan 10 milyon avro karşılığında alındığını açıklamıştı.