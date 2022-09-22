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Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları sürüyor

Spor Haberleri

Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları sürüyor

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Valerien Ismael'in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Aktivasyon çalışmasıyla başlayan idman, koşu ve pas çalışması sonrası dar alanda yapılan çift kale maçla tamamlandı.

Öte yandan kanseri yenen 14 yaşındaki siyah-beyazlı taraftar Barış Altun da idmanı izledi ve oyunculardan imzalı forma alarak hatıra fotoğrafı çektirdi.

Beşiktaş, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına, bugün yapacağı çalışmayla devam edecek.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Valerien Ismael Fenerbahçe Beşiktaş Spor Güncel Haberler

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