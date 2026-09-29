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Beşiktaş'ta 4 Ekim'deki seçimli genel kurul öncesi Adalı'nın aday listesi açıklandı

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Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, 4 Ekim Pazar günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacak olağanüstü seçimli genel kurul için yönetim kurulu aday listesini açıkladı. Adalı, listeyi Divan Kurulu Başkanı Ahmet Ürkmezgil'e takdim etti.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı'nın, 4 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurul toplantısında yönetim kurulu için oluşturduğu aday liste belli oldu.

Beşiktaş Kulübü'nün Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 4 Ekim Pazar günü saat 10.00'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek. Başkan Serdal Adalı, seçimin Beşiktaş camiası için hayırlı olması temennisinde bulunarak yönetim kurulu aday listesini Divan Kurulu Başkanı Ahmet Ürkmezgil'e takdim etti.

Serdal Adalı'nın yönetim kurulu aday listesi şu isimlerden oluştu:

Başkan

Serdal Adalı

Asıl üyeler

Murat Kılıç

Uğur Fora

Leman Özgür Rodoplu

Mithat Görkem Aksoy

Aykan Aydın

Mete Düren

Orhan Özalp

Özkan Arseven

Mehmet Sarımermer

Arslan Küçükemre

Yedek üyeler

Toygun Batallı

Üzeyir Engin

Cengiz Sarıkaya

İpek Gençer Yağcı

Ziya Fırat Gültekin

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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