Haberler

Beşiktaş'ta 3 Değişiklikle Fatih Karagümrük Mücadelesi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beşiktaş, Süper Lig'in 14. haftasında Fatih Karagümrük ile oynadığı maçta, teknik direktör Sergen Yalçın liderliğinde kadroda 3 değişiklik yaptı. Orkun Kökçü, El Bilal Toure ve David Jurasek'in forma giymesi dikkat çekti. Jota Silva ise ilk kez 11'de görev aldı.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile deplasmanda karşılaşan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, son olarak Samsunspor ile oynanan maça göre kadroda 3 değişikliğe gitti.

Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki mücadelede siyah-beyazlı ekip Ersin Destanoğlu, Gökhan Sazdağı, Gabriel Paulista, Emirhan Topçu, David Jurasek, Wilfred Ndidi, Orkun Kökçü, Cengiz Ünder, Vaclav Cerny, Jota Silva ve El Bilal Toure ilk 11'iyle sahada yer aldı.

Beşiktaş'ta yedek kulübesinde ise Mert Günok, Demir Ege Tıknaz, Milot Rashica, Salih Uçan, Tammy Abraham, Felix Uduokhai, Kartal Kayra Yılmaz, Taylan Bulut, Tiago Djalo ve Devrim Şahin şans bekledi.

Teknik direktör Sergen Yalçın, Süper Lig'in 13. haftasında Samsunspor ile oynanan ve 1-1 berabere biten karşılaşmaya göre ilk 11'de 3 değişiklik yaptı.

Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü, sol bekte sakatlığı bulunan Rıdvan Yılmaz'ın yerine David Jurasek'e ilk 11'de şans verdi. Orta sahada ise Salih Uçan yedek soyunurken, yerine kırmızı kart cezası biten Orkun Kökçü görev yaptı.

Tecrübeli teknik adam, forvette ise Tammy Abraham'ın yerine El Bilal Toure'yi görevlendirdi. Toure, Fenerbahçe derbisinin ardından ikinci kez en uçta görev aldı.

Orkun Kökçü 2 maç sonra formasına kavuştu

Beşiktaş'ta kırmızı kart cezasını tamamlayan kaptan Orkun Kökçü, Fatih Karagümrük karşılaşmasıyla formasına kavuştu.

Fenerbahçe derbisinde kırmızı kartla oyun dışında kalan 24 yaşındaki orta saha, Antalyaspor ve Samsunspor mücadelelerinde sahadaki yerini alamamıştı.

Teknik direktör Sergen Yalçın, Orkun Kökçü'ye 2 maç aranın ardından formayı teslim etti.

Jota Silva ilk kez 11'de

Beşiktaş'ta kanat oyuncusu Jota Silva, siyah-beyazlı formayla ilk kez 11'de başladı.

Siyah-beyazlı takımda bu sezon 6 maçta sonradan oyuna dahil olan Portekizli oyuncu, söz konusu mücadelelerde 2 kez gol sevinci yaşadı.

Sergen Yalçın, Fatih Karagümrük karşısında Jota Silva'yı bu sezon ilk kez ilk 11'de görevlendirdi.

Abraham ikinci kez yedek kulübesinde

Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Tammy Abraham, bu sezon ikinci kez bir maça yedek kulübesinde başladı.

İngiliz santrfor, siyah-beyazlı takımla ligde 13, Avrupa kupalarında ise 6 müsabakada forma giyerken, rakip fileleri toplamda 10 kez havalandırdı.

Süper Lig'de Fenerbahçe ile oynana derbide de yedek soyunan Abraham'ın yerine Fatih Karagümrük mücadelesinde santrfor mevkisinde El Bilal Toure görev yaptı.

Jurasek, 4 maç sonra forma giydi

Beşiktaş'ın sol bek oyuncusu David Jurasek, 4 maç sonra siyah-beyazlı formaya kavuştu.

Süper Lig'de bu sezonki ilk maçta Eyüpspor karşısında sakatlığından dolayı görev yapamayan Çek sol bek, daha sonra üst üste 8 müsabakada forma giymişti. Jurasek, ligde son olarak Konyaspor maçının ardından sırasıyla Kasımpaşa, Fenerbahçe, Antalyaspor ve Samsunspor karşılaşmalarında yedek soyunmuştu.

David Jurasek, Rıdvan Yılmaz'ın sakatlığından dolayı 4 maç sonra teknik direktör Sergen Yalçın'dan formayı aldı.

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
7 işçiye mezar olan tesisin sahibi hayatını kaybetti

7 işçiye mezar olan tesisin sahibi hayatını kaybetti
Yozgat'ta dev altın rezervi keşfi! Değeri yaklaşık 4 milyar dolar

Bir ilimizde dev altın keşfi! Milyarlarca dolardan bahsediliyor
Görüntüler infial yaratmıştı! Küçük çocuğa dehşeti yaşatan cani bakın kim çıktı

Küçük çocuğa dehşeti yaşatan cani bakın kim çıktı! Savunması skandal
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Japon deprem uzmanından dikkat çeken uyarı: Çantanızda mutlaka tuz ve streç film bulunmalı

Çantanızda bu 2 şey mutlaka bulunmalı! Biri tuz diğeri daha ilginç
Emlak vergisi ödemelerinde yarın son gün! Ödemeyene faiz uygulanacak

Son gün yarın! E-Devlet'ten kontrol edin, ödemeyenin borcu katlanacak
Göztepe'den 4 dakika içerisinde inanılmaz geri dönüş

Süper Lig'de 4 dakika içinde inanılmaz geri dönüş
25 ülkeye ihracat yapıyordu! Türkiye'nin gıda devi iflasın eşiğinde

Türkiye'nin gıda devi iflas bayrağını çekti
Japon deprem uzmanından dikkat çeken uyarı: Çantanızda mutlaka tuz ve streç film bulunmalı

Çantanızda bu 2 şey mutlaka bulunmalı! Biri tuz diğeri daha ilginç
Sokaklar göle döndü ama o balkondan olta attı

Sokaklar göle döndü ama o balkondan olta attı
Başını otomobile çarptığı çocuğu yere fırlattı! Dehşet anları kamerada

Bulun bu adamı! Küçük kıza yaptığı skandal hareket kameraya yansıdı
Sular çekildi, tarihi kalıntılar gün yüzüne çıktı

Sular çekildi, tarihi kalıntılar gün yüzüne çıktı
Şükran günü şoku: Ağırlığa dayanamayan masa devrildi

Masa ağırlığa dayanamadı, Aile neye uğradığını şaşırdı
Papa'nın Türkiye ziyareti kriz çıkardı! MHP'nin ardından bir tepki de Destici'den

MHP'den sonra bir sert tepki de Destici'den: Bunun adı hesaplaşmadır
Filipe Luis, 1.5 yıl önce başladığı teknik direktörlük kariyerinde şimdiden kazandığı kupa sayısıyla dikkat çekti

Teknik adamlığa 1.5 yıl önce başladı! Kazandığı kupa sayısına bakın
Yargıtay'dan emsal karar! Tek bir 'tık' dahi evliliğinizi yıkabilir

Yargıtay'dan emsal karar! Tek bir 'tık' dahi evliliğinizi yıkabilir
Real Madrid'den binlerce beğeni alan Arda Güler paylaşımı

Real Madrid'den binlerce beğeni alan Arda Güler paylaşımı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.