Beşiktaş, St. Patrick's Maçına Hazır

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda İrlanda ekibi St. Patrick's ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleşti. Isınma koşularıyla başlayan idman, 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise St. Patrick's maçının taktiği üzerinde durulduğu öğrenildi.

Siyah-beyazlılar, St. Patrick's maçı için bugün saat 15.00'te Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel uçakla Dublin'e gidecek. - İSTANBUL