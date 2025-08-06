Beşiktaş, St. Patrick's Maçına Hazır

Beşiktaş, St. Patrick's Maçına Hazır
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Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda İrlanda'nın St. Patrick's takımı ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Antrenman sonunda takım, özel uçakla Dublin'e hareket edecek.

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda İrlanda ekibi St. Patrick's ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleşti. Isınma koşularıyla başlayan idman, 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise St. Patrick's maçının taktiği üzerinde durulduğu öğrenildi.

Siyah-beyazlılar, St. Patrick's maçı için bugün saat 15.00'te Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel uçakla Dublin'e gidecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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