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Beşiktaş-Sergen Yalçın anlaşmasında kriz çıktı

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Beşiktaş'ın, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ile yollarını ayırdığı ve yerine Sergen Yalçın'ı getireceği iddia edildi. Ancak, Sergen Yalçın'la yapılan görüşmelerde henüz anlaşma sağlanamadığı, Beşiktaş'ın tecrübeli teknik adama 6 aylık sözleşme teklif ettiği Yalçın'ın ise 1.5 yıllık sözleşme talep ettiği ifade edildi.

Süper Lig'de zor günler geçiren Beşiktaş'ta Giovanni van Bronckhorst ile ayrılık kararı alınması bekleniyor. Siyah-beyazlıların bir numaralı adayı ise eski efsane Sergen Yalçın.

ANLAŞMADA KRİZ ÇIKTI

Beşiktaş'ın Sergen Yalçın'a 6 aylık sözleşme teklif ettiği, tecrübeli teknik adamın ise 1.5 yılda direttiği kaydedildi. Beşiktaşlı yöneticilerin, Sergen Yalçın'ın talebi sonrası mayıstaki seçimi işaret ederek "Yeni yönetim çalışmak istemezse ne olacak?" sorusunu gündeme getirdiği aktarıldı.

Tarafların henüz anlaşma sağlanamadığı vurgulanırken, Beşiktaş'ta teknik direktör konusunda kısa süre içinde resmi gelişmeler yaşanması bekleniyor.

Beşiktaş-Sergen Yalçın anlaşmasında kriz çıktı
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (7)

Haber Yorumlarıerkan yüksel:

6 aylık nedır ya..okadr yabancıya yedırdınız paraları sergene gelınce iş güzarlıgınız tuttu

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Haber YorumlarıSerkan Kaplan:

Bizim kulupler akıllanmaz. Eskiden yeni olmaz bunu anlayamıyorlar ya da işin içinde müthiş bir rant var. Sergenden bir cacık olmaz.

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Haber YorumlarıİSMAİL ÖZDEMİR:

anlaşmazlık çıkacak son adamdır sergen Yalçın

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Haber Yorumlarınb2664:

Hani bedavaya çalıştırırdı paragöz Sergen hava civa yapıyor.

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Haber YorumlarıSezgin Sezgin:

Nb2664 okudugunu anlayamayacak kadar da mı cahilsin..Haberde konu para mı deniyor anlaşmanın süresi mi..Adam ben sıradan hocamıyım ki 6 aylığına geliyor diyor..para konu değil burda

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Haber YorumlarıKemal Gundogdu:

6 ay nedir ya ! bu adamın kredisi bu kadar mı az vefasızlık yapmayın akıllı olun biraz.

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