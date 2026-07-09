Beşiktaş, Salih Özcan ile 3+1 Yıllık Sözleşme İmzaladı
Beşiktaş, serbest statüdeki futbolcu Salih Özcan ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı. Sağlık kontrolleri tamamlanan oyuncu resmen siyah-beyazlı oldu.
(İSTANBUL) - Beşiktaş, serbest statüde bulunan profesyonel futbolcu Salih Özcan'ı kadrosuna kattığını duyurdu.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Salih Özcan ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
Beşiktaş JK açıklamasında, "Salih Özcan'a şanlı formamızla üstün başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" ifadelerine yer verdi.
Yeni transfer Salih Özcan, imza sürecinin ardından sağlık kontrolünden de geçti. Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen kontroller kapsamında Özcan'a detaylı kan tetkikleri yapıldı. Futbolcu; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.
Salih Özcan'ın sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.