Beşiktaş Safi Çimento Süper Kupa'yı kazandı

Hentbol Erkekler Süper Kupa'da Beykoz Belediyespor'u 39-31 yenerek şampiyon olan Beşiktaş, düzenlenen törenle kupasına kavuştu. Siyah-beyazlılara kupayı Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç takdim etti. Siyah-beyazlı oyuncular taraftarlarıyla Süper Kupa şampiyonluğunu coşkuyla kutladı.

Maçın ardından Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç, Beşiktaş Başantrenörü Oliver Roy Camino ve Ömer Ozan Arifoğlu basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

UĞUR KILIÇ: HER GEÇEN YIL LİGİN KALİTESİ ARTIYOR

Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç, karşılaşmanın oldukça keyifli geçtiğini belirterek, "Birbirine saygı duyan, birbirinin gücüne saygı duyan iki takımı izledik. Hentbol adına keyifli bir maçtı. Hentbol severler burada hentbola doydu. Süper Kupa'yı kazanan Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. Beykoz Belediyespor'u da mücadelesinden dolayı tebrik ediyorum. Her geçen yıl ligin kalitesi artıyor. Türk halkının hentbola ilgisi her geçen gün artıyor. Bunlar bizler için sevindirici şeyler. İnşallah federasyon olarak üzerine koyarak devam edeceğiz" diye konuştu.

OLIVER ROY CAMINO: BU DAHA BAŞLANGIÇ

Beşiktaş Başantrenörü Oliver Roy Camino, çok mutlu olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Çok mutluyum. Sadece kendim için değil takımdaki oyuncularım ve taraftarlar için mutluyum. Zor bir eylül ayı geçirdik. Bunlar için hazırlanmıştık. Bunları başardığımız ve kupayı kazandığımız için çok mutluyuz. Sadece bir kupa kazandık. Bu daha başlangıç. Adım adım gitmemiz lazım. Kendimizi geliştirmemiz lazım. BU muhteşem taraftarın önünde kupayı aldığımız için çok mutluyuz."

ÖMER OZAN ARİFOĞLU: HAK ETTİK VE KUPAYI ALDIK

Siyah-beyazlı takımın kaptanı Ömer Ozan Arifoğlu ise "Kupa ile başlamak çok güzel. 2 aydır çalışıyoruz. Bunu çok istemiştik. Bizim için motivasyondu. Beşiktaş isminin geçtiği her yerde kupalar geçer. Kupa ile başladık. Bundan sonraki hedeflerimizde Türkiye Kupası ve ligi almak. Beykoz takımını da tebrik ediyorum. Güzel bir maç oynadı. Hak ettik ve kupayı aldık. Geçen sene bu kupayı kaybetmiştik. Bu sene bunun rövanşını aldık. Bundan sonra bütün kupaları istiyoruz" ifadelerini kullandı.