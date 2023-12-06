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Beşiktaş Safi Çimento, Köyceğiz Belediyespor'u 44-29 yendi

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Hentbol Erkekler Süper Ligi'nin 10. haftasında Beşiktaş Safi Çimento, Köyceğiz Belediyespor'u 44-29 yendi. Süleyman Seba Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 21-11 önde tamamlayan siyah-beyazlılar, parkeden 44-29 galip ayrıldı. Bu galibiyetle Beşiktaş, ligde oynadığı 9 maçı da kazandı. Köyceğiz Belediyespor ise oynadığı 9 maçta 5. mağlubiyetini aldı.

Hentbol Erkekler Süper Ligi'nin 10. haftasında Beşiktaş Safi Çimento, Köyceğiz Belediyespor'u 44-29 yendi.

Süleyman Seba Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 21-11 önde tamamlayan siyah-beyazlılar, parkeden 44-29 galip ayrıldı.

Bu galibiyetle Beşiktaş, ligde oynadığı 9 maçı da kazandı. Köyceğiz Belediyespor ise oynadığı 9 maçta 5. mağlubiyetini aldı.

Kaynak: AA / Spor

Süleyman Seba Beşiktaş Spor Spor Güncel Haberler

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