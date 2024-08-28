Beşiktaş, Lugano maçının hazırlıklarını tamamlandı

Ali DANAŞ - İSTANBUL, - BEŞİKTAŞ, UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu rövanşında Lugano ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu sabah yaptığı antrenmanla tamamladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. 5'e 2 ve pas çalışmasıyla başlayan idman, taktiksel çift kale maçla tamamlandı.

İlk 15 dakikası basına açık idman, yaklaşık 1 saat sürdü.

Siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu rövanş maçında yarın saat 21.00'de Tüpraş Stadyumu'nda Lugano ile karşılaşacak.