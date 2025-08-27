Beşiktaş, Lausanne ile Rövanş Maçına Hazır

Beşiktaş, Lausanne ile Rövanş Maçına Hazır
Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında yarın Lausanne ile karşılaşacak. Takım, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde antrenman yaparak hazırlıklarını tamamladı. Yeni transfer El Bilal Toure ilk antrenmanına çıkarken, bazı oyuncular sakatlıkları nedeniyle antrenmanda yer almadı.

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında yarın sahasında İsviçre temsilcisi Lausanne ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon çalışmalarıyla başladı.

Pas ve top kapma uygulamalarıyla devam eden idmanın basına kapalı bölümünde ise siyah-beyazlıların Lausanne maçının taktiği üzerine çalıştığı öğrenildi.

Yeni transfer El Bilal Toure, Beşiktaş'taki ilk antrenmanına çıktı. Bir diğer yeni transfer Rıdvan Yılmaz ise salonda bireysel çalıştı.

Siyah-beyazlılarda sakatlığı bulunan Mustafa Hekimoğlu ve Amir Hadziahmetovic'in yanı sıra Milot Rashica antrenmanda yer almadı.

Beşiktaş, play-off turu rövanşında yarın Lausanne ile sahasında karşı karşıya gelecek. Tüpraş Stadı'ndaki müsabaka saat 20.00'de başlayacak.

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
