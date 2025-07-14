Beşiktaş, Kyle Walker-Peters ile Anlaşma Sağladı

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Beşiktaş, İngiliz futbolcu Kyle Walker-Peters ile prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu. Sözleşme detayları sağlık kontrolünden sonra paylaşılacak.

BEŞİKTAŞ, 28 yaşındaki İngiliz sağ bek Kyle Walker-Peters ile prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, İngiliz oyuncuyla imzalanacak sözleşmeyle ilgili detayların ilerleyen günlerde açıklanacağı ifade edildi.

Siyah-beyazlı kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Kyle Walker-Peters ile prensip anlaşmasına varmıştır. Futbolcunun İstanbul'da sağlık kontrolünden geçmesinin ardından imzalanacak sözleşmeyle ilgili detaylar iletişim mecralarımızdan kamuoyuyla paylaşılacaktır. Kyle Walker-Peters transferiyle ilgili olarak basında ve sosyal medyada paylaşılan sözleşme detayları tamamen asılsızdır. Taraftarlarımızdan kulübümüze zarar vermek maksadıyla masa başında kurgulanan haberlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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