Beşiktaş'ta yeni yönetimin görev dağılımı yapıldı - Haberler

Beşiktaş'ta yeni yönetimin görev dağılımı yapıldı Beşiktaş'ta tekrar seçilen Ahmet Nur Çebi başkanlığındaki yönetim kurulunda görev dağılımı yapıldı. Beşiktaş'ta tekrar seçilen Ahmet Nur Çebi başkanlığındaki yönetim kurulunda görev dağılımı yapıldı. Siyah-beyazlıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüzün 29 Mayıs 2022 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda seçilen, 1 Haziran 2022 tarihinde düzenlenen törenle mazbatalarını alarak göreve başlayan Ahmet Nur Çebi Başkanlığındaki Yönetim Kurulumuz, gerçekleştirdiği ilk toplantıda, Türkiye Cumhuriyeti dernekler kanunu ve tüzüğümüzün 36. maddesi doğrultusunda görev dağılımı yapmıştır" denildi. Beşiktaş'ta Başkan Ahmet Nur Çebi yönetiminin görev dağılımı şöyle: Engin Baltacı: İkinci Başkan Emre Kocadağ: Asbaşkan Serhan Çetinsaya: Asbaşkan Mehtap Mutluşan Ferah: Genel Sekreter Murat Kılıç: Sayman (İHA) İhlas Haber Ajansı / Spor Spor Güncel Haberler

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