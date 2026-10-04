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Beşiktaş Kulübünde Serdal Adalı'nın tek aday olduğu genel kurulda oy verme tamamlandı

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Beşiktaş Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulunda oy verme işlemi tamamlandı. Mevcut başkan Serdal Adalı'nın tek aday olduğu kongrede 39 bin 500 üyenin oy hakkı bulunurken saat 17.00'de sandıklar kapandı; kulübe göre yaklaşık 4 bin üye katıldı.

Beşiktaş Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulunda oy verme işlemi tamamlandı.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda siyah-beyazlı kulübün mevcut başkanı Serdal Adalı'nın tek aday olarak katıldığı kongrede üyeler, 20 sandıkta oy kullandı.

39 bin 500 üyenin oy kullanma hakkının bulunduğu genel kurulda saat 17.00 itibarıyla sandıkların kapanmasının ardından oy sayımına geçildi.

Kulüpten alınan bilgiye göre genel kurula, yaklaşık 4 bin üye katıldı.

Kaynak: AA
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