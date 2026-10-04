Haberler

Beşiktaş Kulübü'nde Serdal Adalı 3815 oyla yeniden başkanlığa seçildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beşiktaş Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulunda tek aday olan Serdal Adalı, kullanılan 3910 oyun 3815'ini alarak yeniden başkanlığa seçildi. Seçimde 37 geçersiz, 58 boş oy kullanılırken Adalı ve yeni yönetimi Mayıs 2028'e kadar görev yapacak.

Beşiktaş Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulunda oy sayım işlemi sona ererken, 20 sandığın tasnifi tamamlandı.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kongrede seçime tek aday giren Serdal Adalı, kullanılan toplam 3910 oyun, 3815'ini alarak yeniden başkanlığa seçildi.

Seçimde 37 geçersiz, 58 de boş oy kullanıldı.

Adalı ve yeni yönetimi, Mayıs 2028'e kadar görev yapacak.

Kaynak: AA
Bu haber 36 sitede yayınlandı.
Adana'da güpegündüz infaz! İş yerinin önünde otururken başından vuruldu

İş yerinin önünde otururken kurşunlar başına isabet etti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Maden işçileri arasında bıçaklı kavga! 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Maden işçileri arasında bıçaklı kavga! Ölü ve yaralı var
Antalya'da kira ödemediği ileri sürülen kiracının dairesi alev alev yandı! Tanık: 'Benim çocuğum yaktı' dedi

Ev alev alev yandı! Kiracı anahtarı atıp tek cümle kurdu
Galatasaray'da Victor Osimhen'den sevindiren gelişme!

Galatasaray'a müjde!
Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen gözaltına alındı! Belediyeden ilk açıklama

Başkan gözaltına alındı, belediyeden açıklama geldi
Meteoroloji'den sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı! Hava bir anda değişecek

Meteoroloji haritayı değiştirdi! Ortalık buz kesecek
Ne alacak-verecek ne de kız meselesi! Bu kez 'tişört' tartışmasında kan aktı

Ne alacak-verecek ne de kız meselesi! Bu kez tişört yüzünden kan aktı
Bizimkiler'in Bilge'siydi! Bensu Orhunöz'ün yıllar içindeki değişimi

13 yıl boyunca Bilge'yi canlandırmıştı! İşte Bensu Orhunöz'ün son hali