Beşiktaş, 1 yıllığına kiraladığı Hollandalı golcü Wout Weghorst'a sezonluk 2.8 milyon euro ödeyecek - Haberler

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Beşiktaş, 1 yıllığına kiraladığı Hollandalı golcü Wout Weghorst'a sezonluk 2.8 milyon euro ödeyecek

AA - Emrah Oktay - Spor
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Beşiktaş, 1 yıllığına kiraladığı Hollandalı golcü Wout Weghorst'a sezonluk 2.8 milyon euro ödeyecek

Beşiktaş Kulübü, İngiltere'nin Burnley takımında forma giyen Hollandalı golcü Wout Weghorst'un 1 sezonluğuna kiralandığını açıkladı. Transfer için İngiliz kulübe herhangi bir ücret ödemeyecek olan Beşiktaş, yıldız futbolcuya yıllık 2.8 milyon euro maaş verecek.

Beşiktaş, İngiliz ekibi Burnley'den Wout Weghorst'u 1 yıllığına kiraladı. Siyah-beyazlılar, KAP'a yaptığı duyuruda, Hollandalı golcünün transfer detaylarını açıkladı.

YILLIK 2.8 MİLYON EURO MAAŞ ALACAK

Buna göre; İngiliz ekibine herhangi bir kiralama ücreti ödenmeyecek. Weghorst ise Beşiktaş'tan 1 yıllık 2.8 milyon euro maaş alacak.

200 BİN EURO PRİM ÖDECEK

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde: "Profesyonel Futbolcu Wout François Maria Weghorst'un geçici transferi konusunda kulübü ve kendisi ile 06.07.2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere anlaşmaya varılmıştır. Burnley FC Kulübü'ne kiralama bedeli ödenmeyecektir. Oyuncuya 2022-2023 sezonu için net 2.800.000 Avro garanti ücret ve ayrıca net 200.000 Avro Performans Primi Şirketimiz tarafından ödenecektir."

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AA / Emrah Oktay - Spor

Beşiktaş Burnley England Spor Haberler

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