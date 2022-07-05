Beşiktaş, 1 yıllığına kiraladığı Hollandalı golcü Wout Weghorst'a sezonluk 2.8 milyon euro ödeyecek
AA - Emrah Oktay - Spor
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Beşiktaş Kulübü, İngiltere'nin Burnley takımında forma giyen Hollandalı golcü Wout Weghorst'un 1 sezonluğuna kiralandığını açıkladı. Transfer için İngiliz kulübe herhangi bir ücret ödemeyecek olan Beşiktaş, yıldız futbolcuya yıllık 2.8 milyon euro maaş verecek.
Beşiktaş, İngiliz ekibi Burnley'den Wout Weghorst'u 1 yıllığına kiraladı. Siyah-beyazlılar, KAP'a yaptığı duyuruda, Hollandalı golcünün transfer detaylarını açıkladı.
YILLIK 2.8 MİLYON EURO MAAŞ ALACAK
Buna göre; İngiliz ekibine herhangi bir kiralama ücreti ödenmeyecek. Weghorst ise Beşiktaş'tan 1 yıllık 2.8 milyon euro maaş alacak.
200 BİN EURO PRİM ÖDECEK
Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde: "Profesyonel Futbolcu Wout François Maria Weghorst'un geçici transferi konusunda kulübü ve kendisi ile 06.07.2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere anlaşmaya varılmıştır. Burnley FC Kulübü'ne kiralama bedeli ödenmeyecektir. Oyuncuya 2022-2023 sezonu için net 2.800.000 Avro garanti ücret ve ayrıca net 200.000 Avro Performans Primi Şirketimiz tarafından ödenecektir."
.
AA / Emrah Oktay - Spor