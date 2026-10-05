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Beşiktaş, Kocaelispor maçına Nevzat Demir Tesisleri'nde antrenmanla hazırlandı

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Beşiktaş, Kocaelispor maçına Nevzat Demir Tesisleri'nde antrenmanla hazırlandı
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kocaelispor ile oynayacağı maç öncesi BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde antrenman yaptı. Teknik Direktör Vincenzo Italiano yönetimindeki antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı; siyah-beyazlılar yarın basına kapalı idman yapacak.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kocaelispor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Vincenzo Italiano'nun yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, 5'e 2 top kapma, defans ve hücum çalışmasının ardından dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, çalışmalarına yarın saat 11.30'da basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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