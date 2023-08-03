Beşiktaş, KF Tirana ile deplasmanda karşılaşıyor

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2'nci Ön Eleme Turu rövanşında KF Tirana ile deplasmanda karşılaşıyor. Siyah-beyazlılar İstanbul'da oynanan ilk maçı 3-1 kazanmıştı. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, KF Tirana karşısına ilk maçtaki kadrodan hiç bir değişiklik yapmadan çıktı. Beşiktaş yönetimi takımı Tiran'da yalnız bırakmadı.