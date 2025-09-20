Beşiktaş Kayserispor Maçının Hazırlıklarını Başlattı
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 1. hafta erteleme maçı için Kayserispor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenmanda kondisyon ve taktik çalışmaları gerçekleştirildi.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 1. hafta erteleme maçında deplasmanda Kayserispor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla başladı.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Dün oynanan Göztepe maçında forma giyen futbolcular, salonda rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladı. Diğer futbolcuların ısınma koşularıyla başladıkları idman, dar alanda oynanan çift kale maçlarla tamamlandı. - İSTANBUL
