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Beşiktaş, Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürdü

Spor Haberleri

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Beşiktaş'ta, Teknik Direktör Valerien Ismael yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Aktivasyon çalışmasıyla başlayan antrenman, dar alanda yapılan yan top çalışmasıyla tamamlandı. Basına kapalı idman, yaklaşık bir saat sürdü. Welinton Souza ile Josef de Souza, sahada fizyoterapist eşliğinde çalıştılar.

Siyah-beyazlılar, Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yarın saat 11.00 ve 13.30'da yapacağı çalışmalarla devam edecek.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Spor

Fatih Karagümrük Valerien Ismael Beşiktaş Spor Güncel Haberler

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