Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı Ayos Holding ile Sponsorluk Anlaşması İmzaladı

Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, isim ve forma göğüs sponsorluğu için Ayos Holding ile anlaşma imzaladı. Ayos logosu, 2023-2024 sezonunda Sultanlar Ligi maçlarında formamızın göğsünde yer alacak.

Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, isim ve forma göğüs sponsorluğu için Ayos Holding ile anlaşma imzaladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Bu sezon büyük hedeflerle yola çıkan kadın voleybol takımımızın isim ve göğüs sponsoru Ayos oldu. Ayos logosu, 2023-2024 sezonunda Sultanlar Ligi maçlarında formamızın göğsünde yer alacak." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "Beşiktaş camiası olarak Ayos'a, 'Büyük ailemize hoş geldin.' diyor ve gücümüze güç kattığı için teşekkür ediyoruz." denildi.