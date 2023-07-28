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Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı Ayos Holding ile Sponsorluk Anlaşması İmzaladı

Spor Haberleri

Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, isim ve forma göğüs sponsorluğu için Ayos Holding ile anlaşma imzaladı. Ayos logosu, 2023-2024 sezonunda Sultanlar Ligi maçlarında formamızın göğsünde yer alacak.

Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, isim ve forma göğüs sponsorluğu için Ayos Holding ile anlaşma imzaladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Bu sezon büyük hedeflerle yola çıkan kadın voleybol takımımızın isim ve göğüs sponsoru Ayos oldu. Ayos logosu, 2023-2024 sezonunda Sultanlar Ligi maçlarında formamızın göğsünde yer alacak." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "Beşiktaş camiası olarak Ayos'a, 'Büyük ailemize hoş geldin.' diyor ve gücümüze güç kattığı için teşekkür ediyoruz." denildi.

Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor

voleybol Beşiktaş Spor Haberler

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