Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, İtalyan oyuncu Anna Eniola Adelusi'yi kadrosuna kattı
Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, 22 yaşındaki İtalyan pasör çaprazı Anna Eniola Adelusi ile 2024-2025 sezonuna kadar sözleşme imzaladı. Kulüp, oyuncuya başarı dileklerinde bulundu.
Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, İtalyan pasör çaprazı Anna Eniola Adelusi'yle sözleşme imzaladı.
Siyah-beyazlı kulüp, açıklamasında 22 yaşındaki oyuncuya Beşiktaş forması altında başarı diledi.
Voleybol kariyerine 2019 yılında İtalyan ekibi Volleyro'da başlayan Adelusi, 2024-2025 sezonuna kadar ülkesinin çeşitli takımlarında forma giydi.
Bu sezon başında Türk Hava Yolları'yla Sultanlar Ligi'ne adım atan Adelusi, Türkiye kariyerini Beşiktaş'ta sürdürecek.
Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor