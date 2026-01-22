Haberler

Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, İtalyan oyuncu Anna Eniola Adelusi'yi kadrosuna kattı

Güncelleme:
Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, 22 yaşındaki İtalyan pasör çaprazı Anna Eniola Adelusi ile 2024-2025 sezonuna kadar sözleşme imzaladı. Kulüp, oyuncuya başarı dileklerinde bulundu.

Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, İtalyan pasör çaprazı Anna Eniola Adelusi'yle sözleşme imzaladı.

Siyah-beyazlı kulüp, açıklamasında 22 yaşındaki oyuncuya Beşiktaş forması altında başarı diledi.

Voleybol kariyerine 2019 yılında İtalyan ekibi Volleyro'da başlayan Adelusi, 2024-2025 sezonuna kadar ülkesinin çeşitli takımlarında forma giydi.

Bu sezon başında Türk Hava Yolları'yla Sultanlar Ligi'ne adım atan Adelusi, Türkiye kariyerini Beşiktaş'ta sürdürecek.

