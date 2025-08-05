Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı Yeni Sezon Öncesi Sağlık Kontrolünden Geçti

Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı Yeni Sezon Öncesi Sağlık Kontrolünden Geçti
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Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı'nın teknik heyeti ve oyuncuları, yeni sezon öncesinde rutin sağlık kontrollerini Acıbadem Fulya Hastanesi'nde yaptırdı. Ekibin önemli isimleri çeşitli sağlık branşlarında muayene edildi.

Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı'nda teknik heyet ve oyuncular, yeni sezon öncesi rutin sağlık kontrolünden geçti.

Siyah-beyazlılarda Başantrenör Ayhan Avcı ile sporcular; Özge Özışık, Gülşah Duman Bıçakcı, Pelin Derya Bilgiç, Gizem Sezer, Meltem Yıldızhan, Esra Güvenç ile altyapı oyuncularından Yağmur Özdal ve Elanur Doğrucu, Acıbadem Fulya Hastanesi'nde yeni sezon öncesi rutin sağlık kontrolünden geçti.

Detaylı kan tetkikleri yapılan Avcı ile sporcular; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildiler. Sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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