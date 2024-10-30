Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, İtalya'nın GEAS Basket Ekibini Yenerek Liderliğini Sürdürdü

SALON: Beşiktaş Akatlar Arena

HAKEMLER: Mladen Lucic, Marija Ciric, Stefan Vukovic

BEŞİKTAŞ: Dana Evans 16, Temi Fagbenle 12, Elif Bayram 9, Holly Winterburn 22, Khaalia Hillsman 13, Mihaela Laziz, Hatice Gülçelik 10, Özge Özışık, Gizem Başaran Turan

GEAS BASKET: Tinara Moore 10, Gina Marie Conti 17, Anna Makurat 20, Jazmon Gwathmey 7, Laura Spreafico 8, Elin Gustavsson 6, Alessandra Orsili 3, Anastasia Conte

1'İNCİ PERİYOT: 17-20

DEVRE: 46-36

3'ÜNCÜ PERİYOT: 62-51

5 FAUL: 38.25 Tinara Moore (GEAS Basket)

FIBA Avrupa Kupası K Grubu 4'üncü hafta maçında Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, konuk ettiği İtalya'nın GEAS Basket takımını 82-71 yendi.

Siyah-beyazlı ekip, 4'üncü maçını da kazanarak liderliğini sürdürdü. İtalyan ekibi ise 2'nci yenilgisini yaşadı ve ikinci sırada kendine yer buldu.