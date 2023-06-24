Beşiktaş JK Uluslararası Ritmik Jimnastik Şampiyonası'nın açılışı yapıldı

Bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası Ritmik Jimnastik Şampiyonası'nın açılış töreni, BJK Akatlar Spor Kompleksi'nde gerçekleşti. Açılış törenine; Amatör Şubeler ve Süleyman Seba Tesisleri'nden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Seyit Ateş, Amatör Şubeler ve Spor Okulları Yöneticisi Hakan Çelebi ile Türkiye Cimnastik Federasyonu Asbaşkanı Derviş Çatalbaş katıldı. 14 ülkeden 600'e yakın sporcunun katılımıyla düzenlenen şampiyonanın açılış töreninde gerçekleştirilen dans gösterileri izleyenlere keyifli anlar yaşattı.