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Belçikalı Futbolcu Trossard, Beşiktaş'la Sözleşme İmzalamak Üzere İstanbul'a Geliyor

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Beşiktaş'ın Arsenal ile görüşmelerini sürdürdüğü Belçikalı futbolcu Leandro Trossard, sağlık kontrolleri ve transfer süreci için bu akşam İstanbul'a geliyor. Başkan Serdal Adalı, Trossard ile fotoğraf paylaştı.

(ANKARA) - Beşiktaş'ın, transferi konusunda Arsenal ile görüşmeleri sürdürdüğü Belçikalı futbolcu Leandro Trossard'ın bu akşam İstanbul'a geleceği duyuruldu.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Transfer görüşmesine başladığımız profesyonel futbolcu Leandro Trossard, sağlık kontrolleri ve transfer sürecinin tamamlanması için bu akşam İstanbul'a gelecektir. Leandro Trossard'ı taşıyan uçak, bu akşam saat 19.30'da Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde olacaktır" bilgisi verildi.

Öte yandan kulübün sosyal medya hesabından, Başkan Serdal Adalı'nın Beşiktaş forması giyen Leandro Trossard ile çekilen fotoğrafı paylaşıldı.

Kaynak: ANKA
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