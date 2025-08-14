Beşiktaş'ın Rakibi Belli Oluyor: Lausanne ile Play-Off Maçı

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi'nde St. Patrick's'i geçmesi halinde play-off turunda Lausanne ile karşılaşacak. Lausanne, 3. eleme turunda Astana'yı eleyerek bu tura yükseldi.

Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Kazakistan temsilcisi Astana, İsviçre ekibi Lausanne'ı ağırladı.

İlk maçtan 3-0 galip ayrılan Lausanne, rövanşta da Beyatt Lekoueiry ve Gaoussou Diakite'nin golleriyle 2-0 kazanarak play-off turuna kaldı.

Beşiktaş, ilk karşılaşmada 4-1 mağlup ettiği İrlanda ekibi St. Patrick's'i elemesi durumunda Lausanne'ın rakibi olacak.

Play-off turunda karşılaşmalar, 21 ve 28 Ağustos'ta oynanacak.

