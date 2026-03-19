Hyeon Gyu-Oh gol sessizliğini bozdu

Trendyol Süper Lig'de son 3 maçında gol atamayan Beşiktaş'ın Güney Koreli santrforu Hyeon Gyu-Oh, Kasımpaşa'ya karşı attığı golle bu sessizliğini sona erdirdi.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti. Siyah-beyazlıların gollerini 11. dakikada Oh ve 45+2. dakikada Orkun Kökçü kaydetti.

Siyah-beyazlılara transfer olduktan sonra Süper Lig'e hızlı bir giriş yapan ve üst üste Alanyaspor, Başakşehir ve Göztepe maçlarında ağları sarsmayı başaran 24 yaşındaki oyuncu, ardından Kocaelispor, Galatasaray ile Gençlerbirliği karşılaşmalarında skor üretememişti.

Oh'un, ayrıca Türkiye Kupası'nda da Çaykur Rizespor karşısında 1 golü bulunuyor. - İSTANBUL

