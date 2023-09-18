Beşiktaş'ın golünde iptal kararı doğru mu? Tüm yorumcular aynı detaya takıldı

Beşiktaş'ın Trabzonspor maçında Colley ile bulduğu golün iptalini yorumcular değerlendirdi. Top oyuna girmeden önce Colley ve Eren arasındaki eylemin sona erdiğini belirten Fırat Aydınus, Ahmet Çakar ve Ertem Şener iptal kararının yanlış olduğunu söyledi. Şener pozisyonda kural hatası yapıldığını iddia etti.

Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor, sahasında Beşiktaş'ı 3-0 mağlup etti. Karşılaşmada Colley'in iptal edilen golü tartışma konusu olurken, yorumcular pozisyonu değerlendirdi.

"İPTAL KARARI YANLIŞ"

Top oyuna girmeden önce rakibini boğazından tutan ancak oyun başladığı an itibarıyla bırakan Colley, fileleri havalandırmış ancak gol iptal edilmişti. Eski hakem Fırat Aydınus iki futbolcu arasındaki eylemin top oyuna girmeden önce gerçekleştiğini belirtti ve iptal kararının yanlış olduğunu söyledi.

Colley'in top oyuna girmeden önceki eylemi

"YÜZDE100 YÜZ KURAL HATASI"

Ertem Şener ise pozisyonla ilgili, "Yüzde 100 gol. Yüzde 100 burada kural hatası var. Daha top burada oyuna girmemiş." ifadelerini kullandı.